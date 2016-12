Attentat de Berlin : l'antiterrorisme allemand a sous-estimé le risque représenté par Anis Amri

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Attentat de Berlin: sécurité renforcée pour la nuit du Nouvel An

D'après le Süddeutsche Zeitung, cette classification correspond à un individu dont le passage à l'acte est considéré comme étant "peu probable", et ce malgré le dernier rapport, qui évoquait une "expérience [du fonctionnement] de la police" et de "la conspiration" suspecte même pour un islamiste radical.

En dépit de ces éléments, les autorités allemandes ont attribué, sur une échelle de 1 à 8 allant du plus dangereux au moins dangereux, le niveau 5 à Anis Amri.

Les autorités savaient également qu'Anis Amri avait cherché au moins une fois sur la toile comment confectionner une bombe-tuyau et avait, dans une conversation en ligne, proposé ses services comme kamikaze, probablement à un membre de l'organisation terroriste.

Rédigé seulement 5 jours avant l'attaque au camion-bélier, le dernier rapport du centre allemand de lutte antiterroriste, daté du 14 décembre, faisait état de liens étroits entre Anis Amri et les milieux djihadistes allemands. Le jeune Tunisien avait même été qualifié par la police de Dortmund de "sympathisant" du groupe terroriste État islamique.

