Attentat de Berlin : 3 personnes arrêtées en Tunisie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le Sri Lanka a (peut-être) battu le record du monde du plus grand sapin de Noël

Insolite. Thaïlande: deux bébés orang-outans sauvés des griffes de trafiquants via WhatsApp

En savoir plus

Il semble indéniable que la préparation et peut-être la fuite d'Anis Amri ont été possibles grâce au soutien d'un réseau. On ignore par exemple, comment le terroriste a pu se procurer une arme ou la manière dont il a pu rejoindre l'Italie sans attirer l'attention des polices européennes

L'enquête sur l'attentat de Berlin se poursuit, dans plusieurs pays, dont la France. Mais aussi en Tunisie où 3 personnes ont été arrêtées en lien avec cette affaire. Selon le ministre de l'Intérieur tunisien, ils seraient ainsi membres d'une "cellule terroriste (...) liée au terroriste Anis Amri qui a commis l'attaque de Berlin". On ignore encore le rôle qu'ils ont pu jouer dans l'opération qui a coûté la vie à 12 personnes.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres