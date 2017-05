Attentat du Bataclan : des victimes de l'attentat vont porter plainte contre l'entreprise chargée de la sécurité

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Nouhoum Sidibé, Secrétaire général de la section syndicale de la direction générale du commerce, de la concurrence et de la consommation

Kosovo: sacrifice de moutons et offrandes pour fêter l'été

Alger, entre «mansotiche» et «vote logement»

En savoir plus

"Cela peut paraître un détail. Mais pour les victimes, c'est une accumulation de détails sur la sécurité du Bataclan qui commence à faire beaucoup", a indiqué au Point l'avocat Bernard Benaïem, qui représente une quinzaine de victimes dans ce dossier. Certains pointent également du doigt le fait que l'établissement apparaissait comme cible potentielle. "Il faut comprendre la psychologie des victimes", estime l'avocat. "Au début, elles étaient très entourées et puis, le temps passant, d'autres attentats frappant le territoire, elles peuvent se sentir livrées à elles-mêmes. Elles peuvent avoir l'impression d'être des victimes à vie".

Une sécurité remise en question. Selon une information du Point.fr, des victimes de l'attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan, au cours duquel 90 personnes ont trouvé la mort et des dizaines d'autres ont été blessées, vont porter plainte contre l'entreprise privée chargée de la sécurité ce soir-là, ainsi que contre certains de ses salariés.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres