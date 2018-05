Attentat du Bataclan : la réaction française aux propos polémiques de Donald Trump

Donald Trump a fait la démonstration, vendredi, lors du congrès de la NRA, le puissant lobby pro-armes, de son manque de tact. Fidèle à la ligne de défense de l'organisme qui œuvre à protéger le 2nd amendement de la Constitution américaine, le chef d'Etat a assuré que les victimes de l'attentat du Bataclan auraient été moins nombreuses si le port d'arme était autorisé en France, indique Le Figaro.

"Ils ont été tuées brutalement par un petit groupe de terroristes qui avaient des armes. Ils ont pris leur temps et les ont tués un par un. Boum, viens là ; boum, viens là ; boum, viens là", a-t-il raconté, en mimant une arme avec ses doigts.

"Si un employé, ou juste un client avait eu une arme [...] les terroristes auraient fui ou se seraient fait tirer dessus".

"Allez vous faire foutre"

Une sortie qui n'a pas tardé à faire réagir jusqu'au sommet de l'Etat français, qui a signifié sous la plume du porte-parole du Quai d'Orsay sa "ferme désapprobation" et a demandé "le respect à la mémoire des victimes". "La France est fière d'être un pays sûr où l'acquisition et la détention d'armes à feu sont strictement réglementées. Les statistiques de victimes par armes à feu ne nous conduisent pas à remettre en cause le choix de la France en la matière", était-il ajouté. Le ministre Jean-Yves Le Drian a par ailleurs qualifié ces propos de "choquants".

L'ancien président de la République, François Hollande, a quant à lui dénoncé "les propos honteux et les simagrées obscènes de Donald Trump", à qui il reproche également son "irrespect" et son "outrance". Entre autres, Emmanuel Domenach, ncien membre du conseil d'administration de l'association des familles de victimes Treize novembre, fraternité et vérité, a invité le président américain à "aller se faire foutre", avec une arme s'il le souhaite.