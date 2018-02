Attentat de Barcelone : trois arrestations en France

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Burundi : inscriptions massives pour le référendum de mai et les élections de 2020

Fraude fiscale et blanchiment: trois ans de prison ferme requis en appel contre l'ex-ministre Jérôme Cahuzac

Driss Oukabir est le frère de Moussa, 17 ans, un des membres présumés de la cellule qui avait organisé les attentats d'août de Barcelone (15 morts et une centaine de blessés), puis dans la nuit du 17 au 18 à Cambrils (un mort)

Ces individus ont été arrêtés à Pont-Saint-Esprit dans le Gard et à Albi dans le Tarn grâce à une opération conjointe avec la police française qui a aussi débouché à plusieurs perquisitions.

Ce mardi 20 février, le ministère de l'Intérieur espagnol a annoncé l'arrestation de trois personnes en France pour leurs liens avec Driss Oukabir, membre présumé de la cellule qui avait commis les attentats de Barcelone et de Cambrils le 16 et 17 aout 2017.

