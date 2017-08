Attentat de Barcelone : 120 bonbonnes de gaz retrouvées ; la Sagrada Família était visée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'enquête révèle que le commando de Ripoll avait loué trois camionnettes, laissant penser que trois sites étaient au départ ciblés. "Selon un rapport de la police espagnole, la Sagrada Familia était visée", a indiqué au JDD une source policière française. Cette basilique inachevée accueillechaque année plus de 3 millions de touristes, très exposés dans les files d'attente autour de l'édifice. Des camionnettes bourrées d'explosifs explosant à proximité auraient fait des dizaines de victimes.

"Nous commençons à voir clairement que c'est le lieu où se préparaient les explosifs pour commettre un ou plusieurs attentats dans la ville de Barcelone", a déclaré le chef de la police de Catalogne, Josep Lluis Trapero. A propos de l'homme soupçonné d'avoir conduit la camionnette faisant plusieurs morts à Barcelone, Younès Abouyaaqoub, le Marocain de 22 ans toujours en fuite, il a ajouté : "Si je savais qu'il est en Espagne et où, nous irions le chercher. Nous ne savons pas où il est". Logique.

La cellule responsable des attentats en Catalogne auraient pu faire beaucoup plus de dégâts.

