Un attentat au Pakistan fait 15 morts et des dizaines de blessés

Une bombe a explosé sur le marché de la ville de Quetta dans le sud-ouest du Pakistan faisant au moins 15 morts dont sept civils et au moins 30 blessés selon les autorités locales. Le ministre de l'Intérieur du Pakistan Sarfraz Bugti a indiqué que l'explosion, s'est produite lors du passage d'une patrouille paramilitaire et a été menée au moyen "d'explosifs incendiaires" provoquant l'incendie de plusieurs véhicules à proximité.

Selon l'armée, l'attentat visait à perturber les célébrations du 70e anniversaire de l'indépendance du pays qui auront lieu lundi. Le président Mamnoon Hussain et le chef d’état-major de l’armée pakistanaise Qamar Javed Bajwa ont condamné l'attentat.

Le CEMA a par ailleurs déclaré dans un communiqué que "Notre détermination ne cèdera face à aucune difficulté".

Le groupe local Etat islamique-Khorasan a revendiqué l'attaque dans un communiqué comme le rapporte le site Intelligence Group et s'est déjà fait connaître pour avoir collaboré avec des militants locaux pakistanais lors d'autres attaques dans cette province qui borde l'Afghanistan et l'Iran elle-même secouée par une insurrection séparatiste et des violences islamistes.