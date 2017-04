Attentat au camion-bélier à Stockholm : au moins 1 mort et 15 blessés, l'auteur toujours en fuite

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Attentat de Stockholm : on en sait plus sur l'auteur présumé

Attentat à Stockholm: deux Suédois, un Britannique et un Belge tués

"Il y a des morts, et beaucoup de blessés", a indiqué à l'AFP une porte-parole de Säpo, qui disait dans un communiqué rechercher "celui ou ceux qui sont derrière cet attentat".

Selon les services de sécurité suédois, il s'agit d'un "attentat". Les faits sont survenus peu avant 13 heures, à proximité d'un grand magasin, au croisement d'une grande artère et de la rue piétonne la plus fréquentée de la ville. Le véhicule aurait foncé dans un grand magasin de la capitale.

Un véhicule décrit comme un camion par la police suédoise a renversé des piétons dans le centre de la capitale suédoise ce vendredi. Selon la radio publique Ekot, il y aurait 3 morts et plusieurs blessés.

François Hollande s'est exprimé dans un communiqué : "La France exprime sa sympathie et sa solidarité aux familles des victimes et à tous les Suédois", déclare le chef de l'État, soulignant que "la lutte sans relâche contre le terrorisme doit être une priorité de la solidarité européenne".

Selon le premier bilan officiel publié vendredi soir, l'attentat terroriste au camion-bélier a fait au moins un mort et 15 blessés dont des enfants. 9 d'entre eux sont grièvement blessés. Un peu plus tôt, le premier ministre suédois avait annoncé deux décès.

