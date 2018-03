Attaques dans l’Aude : Trèbes rend hommage aux victimes

Près d'une semaine après les attentats de l'Aude, les derniers hommages et les obsèques personnes tuées par Radouane Lakdim ont lieu ce jeudi 29 mars à Carcassonne et Trèbes. Après l'hommage national rendu à Arnaud Beltrame ce mercredi, une cérémonie a été organisée pour Jean Mazières (un viticulteur à la retraite tué dans sa voiture), Christian Medves (manager de la boucherie du Super U de Trèbe) et de Hervé Sosna (un retraité de 65 ans).

Plusieurs personnalités politiques ont fait le déplacement : le Premier ministre Edouard Philippe, mais aussi Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, et Nicole Belloubet, ministre de la Justice.

"Vous êtes tombés sous les balles du terrorisme et avez emporté avec vous l'insouciance d'une petite ville d'Occitanie que rien ni personne ne prédisposaient à vivre de tels événements", a déclaré le maire de Trèbes Eric Menassi.

Concernant l'enquête, les policiers ont libéré, faute "d'élément l'incriminant à ce stade", un jeune de 17 ans, présenté comme un ami de Radouane Lakdim.

La compagne du tueur est, de son côté, mise en examen.