Attaques dans l'Aude : ce que l'on sait de l'assaillant, Radouane Lakdim

D'après un article du Monde , Radouane Lakdim intéressait notamment le renseignement du fait de sa relation avec un délinquant plus chevronné, un certain Malik M.

"Il était déjà surveillé" a assuré Gérard Collomb ministre de l'Intérieur. Cependant, "on ne pouvait pas dire qu'il allait être un radical passant à l'acte dans les temps qui venaient", a poursuivi Gérard Collomb. "C'était un petit dealer, de ces petits dealers qui à un moment donné passent l'acte." Selon ses mots, il s'agissait d'"un solitaire qui est passé à l'acte brusquement". François Molins, procureur de la République de Paris, a indiqué qu'il avait fait l'objet, en 2016 et 2017, d'un suivi effectif. Cependant, les agents des services des renseignements chargés de sa surveillance n'ont pas noté de signe annonçant un passage à l'acte terroriste.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Carcassonne en 2011 à une peine d’un mois de prison avec sursis pour port d’armes prohibé, puis le 6 mars 2015 à un mois d’emprisonnement pour usage de stupéfiants et refus d’obtempérer. Il a exécuté sa peine en août 2016 à la maison d’arrêt de Carcassonne.

