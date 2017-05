Attaque du Thalys: un "éclaireur" présumé de l'Etat islamique mis en examen

Il est soupçonné d'être un "éclaireur" de l'Etat islamique. Bilal Chatra a été mis en examen et écroué dans l'enquête menée en France sur l'attaque du Thalys déjouée le 21 août 2015 dans le train à destination de Paris. Détenu en Allemagne depuis son arrestation en juillet 2016, cet Algérien de 21 ans, a été remis le 21 avril par les autorités allemandes à la France où il a été mis en examen pour complicité de tentatives d'assassinats terroristes et association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Selon une source, il aurait été chargé par Abdelhamid Abaaoud, djihadiste de l'Etat islamique et organisateur présumé des attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis, de partir en reconnaissance sur la route des migrants entre la Syrie et l'Europe. Au cours de sa mission qui l’a conduit en Grèce, en Serbie et en Autriche, "il rendait ainsi compte de ces repérages à Abdelhamid Abaaoud".

Le 21 août 2015, Ayoub El-Khazzani, muni d'une kalachnikov, avait ouvert le feu dans un train Amsterdam-Paris, peu après son entrée en France, blessant grièvement un passager, avant d'être maitrisé par des militaires américains.