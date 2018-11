Attaque terroriste à Melbourne : l'Etat islamique revendique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les autorités ont expliqué que la police avait initialement répondu à un signalement sur une voiture en feu. Une fois sur place, les policiers ont découvert que des gens avaient été poignardés. Sur des vidéos tournées par des témoins de la scène, on voit les policiers se faire attaquer par l'individu avant de se faire tirer dessus. Il est transporté dans un hôpital dans un état critique.

La police de l'Etat de Victoria traite cette attaque "comme un événement terroriste". Des bouteilles de gaz ont été trouvées dans e véhicule 4X4 du suspect. Le suspect est originaire de Somalie et était connu des services de renseignement.

Le communiqué explique : "L'auteur de l'opération (...) à Melbourne (...) était un combattant de l'Etat islamique et a mené l'opération en réponse à des appels à cibler des ressortissants des pays membres de la coalition" internationale dirigée par les Etats-Unis.

Un communiqué de l'agence de propagande Amaq revendique l'attaque au couteau qui a eu lieu ce vendredi à Melbourne en Australie. L'attaque a fait un mort et deux blessés et a été commise par un Somalien connu des services de renseignement.

