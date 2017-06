Attaque à Notre-Dame-de-Paris : l'assaillant mis en examen et écroué

L'auteur d'une attaque au couteau contre un policier, mardi devant Notre-Dame-de-Paris, a été mis en examen pour "tentative d'assassinats sur personne dépositaire de l'autorité publique" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et placé en détention provisoire, a indiqué le parquet de Paris dans la soirée.

Avant cette annone, le procureur de Paris, François Molins, avait organisé une conférence de presse pour faire le point sur l'enquête visant ce doctorant algérien de 40 ans.

François Molins a décrit un homme qui a "immédiatement reconnu les faits" et qui est "professionnellement inséré et n’ayant jamais montré à ses proches des signes de radicalisation". L'enquête a permis de découvrir chez lui de "nombreux fichiers de propagande djihadiste", dont des manuels d’action de l’organisation Etat islamique (EI), des images d’attentats, des documents glorifiant les attentats de Paris et de Bruxelles, des photos de Mohamed Merah ou encore des images d’exactions commises en Syrie.

"C’est imprégné de la propagande de l’EI que Farid Ikken a agi", a souligné François Molins, en rappelant qu’une vidéo d’allégeance à l’EI a été retrouvée chez lui. Ce profil de "néophyte" est redouté tout autant que des profils "plus aguerris", a déclaré le magistrat.