Attaque de Notre-Dame : l'assaillant présenté à un juge antiterroriste

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Royaume-Uni: Theresa May, fragilisée, sacrifie ses lieutenants

Démission de deux éminences grises de May, qui est sur la sellette

Theresa May perd deux de ses chefs de cabinet

FAIS DIVERS Soupçons de maltraitance dans un foyer pour enfants handicapés Deux employées d'un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés du Puy-de-Dôme ont été mises à pied...

En savoir plus

"C’est imprégné de la propagande de l’EI que Farid I. a agi", a souligné François Molins, en rappelant qu’une vidéo d’allégeance à l’EI a été retrouvée chez lui. Ce profil de "néophyte" est redouté tout autant que des profils "plus aguerris", a déclaré le magistrat.

L'enquête a permis de découvrir chez lui de "nombreux fichiers de propagande djihadiste", dont des manuels d’action de l’organisation Etat islamique (EI), des images d’attentats, des documents glorifiant les attentats de Paris et de Bruxelles, des photos de Mohamed Merah ou encore des images d’exactions commises en Syrie.

François Molins a décrit un homme qui a "immédiatement reconnu les faits" et qui est "professionnellement inséré et n’ayant jamais montré à ses proches des signes de radicalisation".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres