Attaque d'un militaire au Louvre : l'agresseur serait un Égyptien de 29 ans arrivé en France en janvier

Un militaire a été attaqué par un homme muni de machettes, ce vendredi vers 10h

L'attaque s'est déroulée au Caroussel du Louvre, une galerie près du musée

L'agresseur a été neutralisé par le binôme du militaire et est grievemment blessé

Le militaire a été blessé au cuir chevelu

L'agression est "visiblement" une "attaque à caractère terroriste"

Le parquet antiterroriste a été saisi

Mise à jour 17h55 : l'agresseur serait un Égyptien de 29 ans arrivé en France en janvier

Grâce au téléphone retrouvé dans un des sacs à dos, les enquêteurs ont identifié un Égyptien de 29 ans, arrivé en France en janvier. Il est fortement soupçonné d'être l'auteur de l'agression.

L'agresseur a été transporté à l'hôpital vendredi matin. En milieu de journée, l'individu trouvait au bloc opératoire et son pronostic vital était engagé.

Une perquisition en cours à Paris

Une perquisition était en cours vendredi après-midi dans le 8e arrondissement de Paris, dans le cadre de l'enquête sur l'agression au couteau de militaires au Carrousel du Louvre, a indiqué une source proche du dossier, citée par l'AFP. "Les enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne se sont rendus rue de Ponthieu", près des Champs-Élysées, a précisé cette source.

Deux "grosses machettes" et des bombes de peintures retrouvées dans le sac de l'agresseur

Ce matin, au Carrousel du Louvre, un militaire en patrouille pour l'opération Sentinelle a été agressé par un homme isolé, armé de deux machettes. Blessé au cuir chevelu le militaire a tenté de le maîtriser. Selon Le Monde, c'est le binôme du militaire qui aurait alors fait feu sur l'assaillant. Ce dernier a été grièvement blessé au ventre. Il a été pris en charge par les secours et les forces de police. "Un attaquant armé d’une machette et qui avait deux sacs à dos s’est précipité sur des policiers et des militaires", a confirmé le préfet de police de Paris.

Le Figaro a obtenu un cliché de la scène de l'agression, réalisé par une guide touristique. La scène se déroule juste après l'attaque. On y aperçoit l'assaillant au sol, en bas des marches du Carrousel du Louvre, une fois maîtrisé par les militaires. La photo a été prise par un guide touristique chinois.

Selon la hiérarchie du militaire, il aurait crié "Allah Akbar!" Le préfet de Paris a confirmé l'hypothèse d'un attentat évoquant "une volonté d'agression avec propos qui laissaient penser à un cadre terroriste".

L'agression est "visiblement" une "attaque à caractère terroriste" selon Bernard Cazeneuve. "On ne dira jamais assez à quel point les militaires, les représentants des forces de sécurité, de renseignement, les préfets, agissent quotidiennement en donnant le meilleur d'eux-mêmes dans un contexte de tension forte, pour faire en sorte que les attentats ne se produisent pas et que la protection de nos concitoyens soit assurée." Le parquet antiterroriste a été saisi.

.@PHBrandet (porte-parole) : cet événement nous rappelle que la menace est présente et que la #sécurité est l'affaire de tous #Louvre pic.twitter.com/EDQXS5gp0Y — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 3 février 2017

Toute ma gratitude aux militaires de l'opération sentinelle qui assurent notre sécurité contre le terrorisme.

— Benoît Hamon (@benoithamon) 3 février 2017

Soutien à nos militaires de l'Opération Sentinelle qui sont la cible des terroristes et qui nous protègent avec abnégation! pic.twitter.com/a00D7NfdfQ — Bruno Retailleau ن (@BrunoRetailleau) 3 février 2017

Le ministre de l'Intérieur @BrunoLeRoux souhaite un prompt rétablissement au militaire blessé, au chevet duquel il se rendra #Louvre — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 3 février 2017