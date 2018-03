Attaque meurtrière à Ouagadougou : un nouveau bilan fait état de 8 morts et 12 blessés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le bilan a été revu à la baisse. Les attaques lancées dans plusieurs lieux de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, dont l'ambassade de France, l'état-major général des armées burkinabé et l'Institut français, ont fait 8 victimes parmi les militaires et 12 blessés en état d'urgence absolue, selon un nouveau bilan d'une source sécuritaire française. Huit assaillants ont également été tués. Vendredi, le bilan établi par des sources sécuritaires françaises faisait état d'au moins 28 morts. Aucun blessé français n'est à déplorer.

