Attaque de Marseille : Stéphane Bouillon nommé préfet du Rhône

Le gouvernement a nommé Stéphane Bouillon nouveau préfet du Rhône, lors du Conseil des ministres de ce mercredi matin. Jusqu'ici préfet de PACA, il remplace donc Henri-Michel Comet, évincé après les "dysfonctionnements" qui ont permis la remise en liberté du terroriste de Marseille. La décision a fait couler beaucoup d'encre, notamment chez les Républicains. Laurent Wauquiez a évoqué une "victime expiatoire" tandis que Thierry Mariani s'en est pris au ministre.

Qui est le vrai coupable?Virer un Préfet évite de mettre en cause un Gouvernement et surtout un Ministre qui n'expulse presque plus personne

— Thierry MARIANI ن (@ThierryMARIANI) 11 octobre 2017