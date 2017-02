Attaque du Louvre : l'assaillant "formellement identifié" comme étant Abdallah El-Hamahmy

C'est désormais une certitude. L'homme qui a attaqué avec deux machettes des militaires au Carrousel du Louvre, vendredi dernier, à Paris a été "formellement identifié" comme étant Abdallah El-Hamahmy, un Egyptien de 29 ans. L'homme, qui a été grièvement blessé par des tirs de riposte des soldats, avait ensuite décliné son identité, mais celle-ci devait encore être vérifiée.

Aujourd'hui, il n'y a désormais plus de doutes. Sa garde à vue a été levée en raison de la forte dégradation de son état de santé. Abdallah El-Hamahmy serait totalement inconnu des services de renseignement français, et son arrivée sur le sol français aurait été effectuée en toute légalité.

De nombreuses zones d'ombres entourent encore son acte, notamment concernant les motivations et les influences. Lors d'une perquisition dans un appartement loué dans le VIIIe arrondissement de Paris, un quartier cossu, d'importantes sommes d'argent ont été retrouvées. Selon une information du Figaro, il aurait versé via la Western Union 5000 euros en deux fois, les 31 janvier et 1er février, à un compatriote basé en Pologne et identifié par la police.

