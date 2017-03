Attaque à Londres : l'État islamique a revendiqué l'attentat, l'identité de l'assaillant dévoilée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Un enfant de 9 ans brandit des balles et menace ses camarades d'école de mort

Syrie: Erdogan « peiné » par les liens entre Moscou et les milices kurdes

En savoir plus

Elizabeth II a régi par un communiqué à l'attaque de la capitale britannique "Mes pensées, mes prières et ma plus profonde sympathie vont à tous ceux qui ont été affectés par la terrible violence d'hier" a-t-elle déclaré.

"Mes pensées et mes prières, ainsi que ma plus profonde sympathie, vont à tous ceux qui ont été affectés par l'horrible violence" de l'attentat de mercredi, a écrit dans un message la reine, qui a annulé une visite prévue pour inaugurer les nouveaux locaux de Scotland Yard.

"L'auteur de l'attaque d'hier devant le parlement britannique à Londres est un soldat de l'Etat islamique, et il a mené cette opération en réponse aux appels à viser les ressortissants des pays de la coalition", peut-on lire dans le communiqué d'Amaq.

Barack Obama rend hommage aux victimes : "Mes pensées vont vers les victimes et leurs familles à Londres (…) Aucun acte terroriste ne peut ébranler la force et la ténacité de notre allié britannique", écrit l'ancien président américain sur Twitter.

"La traduction de ces signes est en fait une URL qui renvoie vers un code binaire. Déchiffré, il signifie "51.500947,-0.124539", soit les coordonnées GPS de Westminster. Le profil de l'utilisateur est répertorié sous le nom de 'Anonymous', et n'a toujours pas été identifié", précise Le Figaro.

D'après plusieurs médias britanniques, un étrange message publié mardi 21 mars sur le forum anonyme 4chan pourrait avoir annoncé l'attentat de Londres, perpétré mercredi. Consulté plusieurs milliers de fois, et supprimé depuis, ce message publié mardi 21 mars à 15 heures (24 heures avant l'attaque) contenait une image de deux revolvers.

Les autorités britanniques ont précisé que Khalid Masood n'était pas visé par une enquête en cours, et que la police ne disposait pas d'information sur son projet d'attentat. Il était toutefois connu pour des délits mineurs, dont possession illégale d'armes à feu.

L'homme s'appelait Khalid Masood, et était âgé de 52 ans.

L'enquête se poursuit après l'attaque terroriste qui a frappé Londres mercredi après-midi. Un nouveau bilan revu à la baisse fait état de quatre morts, dont l'assaillant, et 29 blessés, selon les autorités britanniques.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres