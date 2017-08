Attaque de Levallois : le suspect a été transféré en hélicoptère dans un hôpital parisien

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Oeufs contaminés: 15 pays de l’Union européenne, la Suisse et Hong Kong touchés

Troyes: trois morts et un blessé grave dans l’accident d’une voiture fuyant un contrôle de police

Dette intérieure de l’Etat : Sur plus de 8 milliards de Francs CFA, l’Etat ne paiera que 4 milliards, après vérification des dossiers !

CAN : Le président dit que le Cameroun sera prêt

Cet homme discret, âgé de 36 ans, travaillait comme chauffeur de VTC, et résidait à Bezons. Il était inconnu des services de renseignement. Si son état physique est particulièrement grave, son pronostic vital n'est pas engagé. "Son état de santé ne permettant pas qu'il soit entendu par les policiers, sa garde à vue avait été rapidement levée mercredi. Elle reprendra si les médecins jugent son état compatible avec cette mesure" a confié une source policière à l'AFP.

L'homme suspecté d'avoir attaqué mardi des militaires à Levallois-Perret a été transféré ce vendredi matin à Paris pour poursuivre son hospitalisation, mais son état de santé ne permet toujours pas son placement en garde à vue. Hamou B a été transféré en hélicoptère depuis Lille dans une structure hospitalière parisienne. Touché par cinq balles au cours de son interpellation, mercredi, il avait dû être opéré du coude et de la colonne vertébrale. Son état de santé ne permet pas encore de le placer en garde à vue.

