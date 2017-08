Attaque déjouée à la tour Eiffel : le suspect renvoyé en hôpital psychiatrique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En décembre 2016, le jeune homme a déjà été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour "apologie du terrorisme" et "menaces de mort" sur des agents SNCF. Ce dossier était "suivi avec attention", car s'agissant d'un "profil inquiétant, très jeune et avec des problèmes psychiatriques très lourds", a expliqué à franceinfo une source préfectorale. Selon une source policière, la famille musulmane pratiquante n'est pas du tout radicalisée, a indiqué encore franceinfo.

L'homme qui avait crié au moment de l'attaque "Allah Akbar" a annoncé en garde à vue qu'il "voulait commettre un attentat contre un militaire et était en lien avec un membre du groupe djihadiste Etat islamique qui l'aurait encouragé à passer à l'acte." Né en 1998 en Mauritanie, ce Français de 18 ans "est sorti de l'antenne de psychiatrie fin juillet", avait indiqué une source proche de l'enquête. L'agresseur a été suivi par un pédopsychiatre dès son enfance et son arrivée en France, selon un membre de sa famille contacté par Le Parisien.

Le parquet a également annoncé l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de "tentatives d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en lien avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle", afin, notamment, qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, pour "confirmer ou infirmer les premières conclusions de l'expert" psychiatre qui avait conclu à "l'abolition du discernement" du suspect.

