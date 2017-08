Attaque contre des militaires à Levallois : l’enquête confirme un acte terroriste et prémédité

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ces familles doivent payer six mois de cantine d'un coup

Fillon tourne la page de la politique et se lance dans la finance

Yémen : plus de 30 civils tués dans des frappes de la coalition menée par l'Arabie saoudite

En savoir plus

François Molins a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour "tentative d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs criminelle terroriste".

"Les investigations viennent étayer le caractère prémédité de l’attaque, et le caractère terroriste", a affirmé François Molins au cours d’une conférence de presse, citant notamment des recherches effectuées sur Internet liées à la Turquie et à la Syrie. "Un téléphone saisi à son domicile comporte une douzaine d’images reliées à l’Etat islamique" a-t-il poursuivi.

L'enquête progresse. Le procureur de Paris François Molins a tenu ce mercredi une conférence de presse deux semaines après l’attaque survenue à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, le 9 août. Six militaires de l’opération Sentinelle avaient été alors blessés, dont trois sérieusement, par une voiture BMW qui avait délibérément foncé sur eux. Un suspect avait été blessé par balle lors de son interpellation à Calais, et reste toujours hospitalisé.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres