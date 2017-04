Attaque chimique en Syrie : Vladimir Poutine dénonce des "provocations" visant à faire accuser Bachar al-Assad

Lors d'une conférence de presse donnée à Moscou mardi 11 avril en compagnie du président italien Sergio Mattarella, Vladimir Poutine a qualifié la récente attaque chimique présumée en Syrie de "provocation" visant à mettre en cause Bachar al-Assad. Selon le président russe, des "provocations" similaires "se préparent".

"Nous avons des informations de plusieurs sources indiquant que de telles provocations - je ne peux pas les qualifier autrement - se préparent également dans d'autres régions de Syrie, y compris dans les banlieues sud de Damas (…) On s'apprête à balancer de nouveau quelque substance et à accuser les autorités syriennes de son utilisation", a notamment déclaré Vladimir Poutine.

Peu de temps après cette conférence de presse, le ministère russe de la Défense a accusé les rebelles syriens d'introduire des "substances toxiques" dans les régions de Khan Cheikhoun et de la Ghouta orientale, près de Damas, afin de mettre en cause le régime et provoquer une réaction des États-Unis.

"Le régime de Bachar al-Assad n'a aucun intérêt à utiliser des armes chimiques. D'autant que l'armée syrienne n'en possède plus", son arsenal chimique ayant été détruit entre 2013 et 2016 sous le contrôle de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), ajoute Moscou.