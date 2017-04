Attaque du bus de Dortmund : l'auteur présumé de l'explosion arrêté

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le chef du Pentagone en Israël pour discuter Iran et Syrie

Sante, éducation, culture et solidarité : La Fondation Orange Mali fait son bilan 2016

En savoir plus

Selon le parquet, l'homme avait bien préparé son attaque. Il avait loué depuis "mi mars" une chambre dans cet hôtel où il s'était installé deux jours avant les faits, manifestement pour mieux observer les allées et venues des joueurs. Les autorités allemandes, qui penchaient pour un attentat, avaient ouvert une enquête pour "tentative d'homicide", sans utiliser officiellement la qualification "terroriste", jugeant qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions.

L'auteur présumé de l'explosion contre le bus de l'équipe de football allemande, un germano-russe de 28 ans, a été interpellé ce vendredi dans la région de Tübingen (sud-ouest), selon le Parquet général fédéral allemand. Le parquet a précisé que le mobile de l'auteur de l'attaque - Sergej W. - ne semble pas terroriste, contrairement à la piste un temps envisagée. L'homme avait spéculé sur une baisse du prix de l'action du Borussia et cherchait à s'enrichir en attaquant l'équipe, explique encore le parquet.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres