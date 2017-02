Attaque au Louvre : le pronostic vital de l'assaillant "n'est plus engagé"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Attaque au Louvre: le pronostic vital du suspect "plus engagé"

Attaque au Louvre: le pronostic vital du suspect "plus engagé"

En savoir plus

Sur ses comptes Facebook et Twitter, l'assaillant se présente comme responsable des ventes dans une entreprise de conseil environnemental basée aux Émirats arabes unis. Suivi par 154 personnes sur Facebook, marié depuis 2014 et amateur de football, il aurait deux frères. Ce compte -désormais rendu inaccessible – comporterait également plusieurs publications à caractère religieux.

L'individu, qui souffre de blessures sérieuses aux intestins, est intubé et n'est pas en mesure de communiquer. Selon une source policière, l'homme de 29 ans "va beaucoup mieux". "Il a été réveillé (samedi) matin après avoir été opéré" la veille à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris.

Selon des sources proches de l'enquête, le pronostic vital de l'assaillant d'une patrouille de militaires au Carrousel du Louvre vendredi 3 février au matin "n'est plus engagé".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres