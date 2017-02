Attaque au Louvre : l'assaillant a commencé à répondre aux questions des enquêteurs

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

"'Il a développé sa première version des faits', précise la même source. Il doit notamment expliquer pourquoi ce père de famille, dont la femme est enceinte, est venu de Dubaï avant de perpétrer une attaque aussi rudimentaire. Les policiers essaient aussi de comprendre les raisons pour lesquelles il s'est lancé, du haut de son 1,65 mètre, à l'assaut de quatre solides chasseurs parachutistes rompus au close-combat et armés de fusils d'assaut. En outre, il va devoir s'expliquer sur de possibles liens avec les 'frères en Syrie', dont il a parlé sur son compte Facebook, mais aussi avec Daech, auquel il fait référence dans un ultime tweet en citant Abou Mohammed al-Adnani, 'ministre des attentats' de l'État islamique tué en août dernier", poursuit le quotidien.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres