Attaque au couteau à la gare Saint-Charles à Marseille : au moins deux morts

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La Vaudoise Maude Mathys remporte la course

Circulation perturbée entre Saint-Philippe et Saint-Joseph

Ethiopie: les Oromos manifestent, un an après un festival meurtrier

Canada: cinq blessés à Edmonton et un suspect arrêté dans un "acte de terrorisme"

#Marseille : après l’attaque perpétrée à proximité de la gare Saint Charles, je me rends immédiatement sur les lieux.

Plus d'informations à venir

La mairie de Marseille rend hommage aux soldats de Sentinelle "à l'heure où le nombre de victimes aurait pû être plus élevé", selon Caroline Pozmentier, adjointe à la sécurité de la ville.

La police nationale des Bouches-du-Rhône a confirmé sur Twitter qu'une intervention était en cours et que le secteur était à éviter. Des témoins sur Twitter évoquent des tirs et un mouvement de panique.

Une attaque au couteau a eu lieu aujourd'hui à la gare Saint-Charles à Marseille. Un homme a été abattu après avoir attaqué des passants au couteau, a communiqué le parquet ce dimanche. Il y a moins deux morts selon la préfecture et l'assaillant a été abattu par des membres de la force Sentinelle.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres