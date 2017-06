L’attaquant de Notre-Dame était doctorant en journalisme

L’homme de 40 ans qui a attaqué un policier à coup de marteau sur le parvis de Notre-Dame en criant : « C’est pour la Syrie » était doctorant en journalisme à l’université de Metz révèle France Bleu Lorraine Nord.

Inscrit en thèse depuis 2014, l’homme avait suivi son directeur de thèse, Arnaud Mercier, en 2016 sur Paris tout en restant inscrit à Metz. Il étudiait "la manière dont les médias travaillent en Afrique du Nord, en Tunisie, en Algérie, au Maroc"

Sur Franceinfo, son directeur de thèse a réagit : « Je suis tombé de ma chaise, c'était totalement inimaginable ». Toutefois, il n’avait plus de nouvelles de l’homme depuis plusieurs mois et précise : « Rétroactivement, je me dis que cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille parce que ce n'était pas du tout son habitude ».

De son côté Pierre Mutzenhardt, président de l’Université de Lorraine précise que sur 60 000 « il y a forcément des phénomènes de radicalisation ».