Assurance-chômage: Muriel Pénicaud dévoile les mesures retenues par le gouvernement

Dans une interview publiée par Le Parisien, Muriel Pénicaud a dévoilé les mesures du gouvernement pour réformer l’assurance-chômage. Ces mesures sont, pour la plupart, en accord avec les dispositions prévues par l'accord conclu le 22 février par les syndicats et le patronat.

Sur le point sensible de la lutte contre les contrats précaires, la ministre du Travail a affirmé : " Nous allons respecter ce que les partenaires sociaux ont prévu dans leur accord". Pour les démissionnaires, Muriel Pénicaud annonce que le gouvernement ira "plus loin" que les partenaires sociaux. "Les partenaires sociaux ont mis comme condition d’avoir une durée d’activité ininterrompue de sept ans dans l’entreprise pour en bénéficier. On souhaite aller plus loin qu’eux sur ce point : instaurer un droit tous les cinq ans".

Elle ajoute également que "les équipes de contrôle de Pôle emploi vont passer de 200 à 600 agents d’ici à la fin de l’année". Interrogée sur un possible recours aux ordonnances pour cette réforme qui constituera, la ministre a répondu simplement : "Non".