L'assurance chômage, la formation et l'apprentissage : réformes prioritaires pour les Français en 2017

Plus de six Français sur dix estiment que ces dernières représentent la première des priorités. Autres sujets d'importance pour les sondés : le droit d'asile et de la politique d'immigration, le logement, la révision constitutionnelle ainsi que la réforme sur la croissance et transformation des entreprises.

L'étude remarque en revanche que plusieurs sujets particulièrement sous la lumière des projecteurs ne semblent pas susciter l'impatience des Français : notamment le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes célibataires et la lutte contre "les fake news".

Par ailleurs, le sondage révèle que la confiance accordée à Emmanuel Macron et à son Premier ministre reste fragile et n'est donnée que par une petite majorité de Français, entre 44% et 57%.