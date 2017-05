L'association "Le Refuge" veut porter plainte contre Cyril Hanouna après la séquence jugée homophobe dans l'émission "Touche pas à mon poste"

Dans l'émission "Touche pas à mon poste" de Cyril Hanouna du 18 mai, l'animateur vedette a piégé des homosexuels en direct. Il se faisait passer pour "Jean-José", homosexuel, qui avait laissé une annonce fictive sur un site de rencontre. L'animateur répondait aux appels téléphoniques en prenant une voix maniérée pour piéger les personnes qui avaient le malheur d'appeler.

Rapidement taxée d'homophobie, la séquence a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et plus de 20 000 plaintes ont été déposées auprès du CSA.

Le lendemain, l'animateur réagissait à la polémique dans son émission en assurant que les réactions l'ont "blessé" : " Il y a beaucoup de gens qui m'ont traité d'homophobe alors que, vous me connaissez, c'est vraiment tout ce que je combat dans cette émission" déclarait l'animateur.

Tout en reconnaissant à mi-mot une faute : "Je vous le dis à chaque fois, s'il y a certaines personnes qui se sont plaintes ça veut dire que ça a dû les blesser et que mine de rien on a commis une erreur quelque part".

Dans une interview dispensée à Franceinfo, Nicolas Noguier, président de l'association "Le Refuge" qui vient en aide aux jeunes homosexuels en difficulté réagit à cette séquence et annonce son intention de porter plainte.

"Faire des blagues sur les homosexuels, ce n'est déjà pas tolérable. Mais piéger une personne isolée, qui passe par un site de rencontres, en l'appelant, cela va au-delà de la blague, c'est humiliant et stigmatisant, parce que cette personne est visée en raison de sa sexualité… Piéger les gens comme ça, c'est inhumain. Les exposer au grand jour, c'est terrible", déclare-t-il à Franceinfo.

Il continue : "Nous, nous voulons aller au-delà. Nous voulons vraiment que ses paroles et ses actes soient condamnés par la justice et que ce soit reconnu comme de l'homophobie… Notre avocat étudie les contours de cette plainte pour être sûr qu'elle soit recevable et qu'elle aboutisse. C'est une volonté forte du Refuge. Nous voulons être sûrs que Cyril Hanouna ne puisse pas non plus se prévaloir d'avoir été attaqué pour homophobie et d'avoir été blanchi par la justice".