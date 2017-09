Assistants parlementaires du MoDem : les tâches indues exécutées par une ex-employée de Marielle de Sarnez

En mars dernier, Sophie Montel, une députée européenne du Front national, avait alerté le parquet de Paris. Dans une lettre de dénonciation, elle avait nommé une vingtaine d'eurodéputés, dont ceux du MoDem, qui selon elle, ont utilisé des fonds européens pour rémunérer en partie certains de ses permanents. Cette information a été complétée par le témoignage d'un ancien collaborateur de Jean-Luc Bennahmias. Le 7 juin dernier, il assurait avoir été rémunéré par le Parlement alors qu'il était affecté à d'autres tâches pour la formation politique.

Cette version a été démentie par l'ancien eurodéputé. Toutefois, ces révélations ont valu, fin juin, la démission successive du garde des Sceaux François Bayrou, de la ministre des Armées Sylvie Goulard et de la ministre chargée des Affaires européennes Marielle de Sarnez. L'ancienne assistante de cette dernière a été entendue par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 19 juillet dernier pour "abus de confiance" et "escroquerie" et visant le MoDem.

Organisation de week-ends de loisirs, réservation de restaurants, pressing

Celle qui a été embauchée en 2007 par l'UDF d'abord comme assistante personnelle de François Bayrou, puis trois ans plus tard devenue assistante parlementaire européenne locale de Marielle de Sarnez à temps partiel, a chargé son ex-patronne, affirme Le Parisien ce 14 septembre. "J'ai été son assistante personnelle, jamais son assistante parlementaire européenne", a déclaré aux enquêteurs Karine Aouadj. Elle a également affirmé avoir effectué de nombreuses tâches indues : organisation de week-ends de loisirs, réservation de restaurants, de billets de train, pressing...

En outre, elle aurait continué à travailler en même temps pour le président du MoDem. L'entourage du maire de Pau a démenti cette information. Ses proches affirment que Karine Aouadj s'occupait de l'agenda, des rendez-vous et du téléphone. Selon l'avocat de Marielle de Sarnez, "des preuves par centaines du travail accompli" par Karine Aouadj ont été apportées à la justice. L'ancienne ministre des Affaires européennes pourrait être à son tour entendue par la justice.