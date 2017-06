Assistants parlementaires du MoDem : un nouveau témoignage embarrassant pour François Bayrou

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Interrogée par le Canard enchaîné, Marielle de Sarnez explique, de son côté, qu'à l'époque, "le MoDem traversait le désert". "Karine faisait mon secrétariat et mes déplacements. François ne l'occupait pas plus de deux jours par semaine", précise-t-elle.

Karine Aouadj, ancienne secrétaire particulière de François Bayrou, explique dans les colonnes de l'hebdomadaire qu'en 2014 elle était l'assistante parlementaire locale de l'eurodéputée Marielle de Sarnez, à temps partiel. C'est donc le Parlement européen qui lui versait la moitié, puis le tiers de son salaire. Le seul hic, selon ses proches, "elle était la collaboratrice personnelle de François Bayrou depuis une dizaine d'années". "Il lui arrivait de prendre des billets de train et d'avion. Mais elle n'a jamais travaillé pour l'Europe", indique son entourage. Selon le Canard enchaîné, Karine Aouadj attendrait une convocation de la police pour apporter des éléments sur sa situation.

De son côté, le président du MoDem, François Bayrou, dément toutes ces accusations qu'il juge politique plus que judiciaire . Pourtant, dans Le Canard enchaîné à paraître demain, un autre témoignage vient enfoncer cette défense.

Fin de semaine dernière, un ancien salarié du MoDem a confessé à la justice avoir bénéficié d'un emploi fictif d'assistant parlementaire au Parlement européen auprès de Jean-Luc Bennhamias. Après avoir rédigé un courrier de signalement au parquet, il aurait ensuite transmis à la justice des informations. Il assure n'avoir jamais travaillé à Bruxelles auprès de Jean-Luc Bennhamias et être resté au siège du Parti Démocrate. Le parquet de Paris a donc annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire dans l'affaire des assistants parlementaires du parti centriste.

