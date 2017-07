Assistants parlementaires : Jean-Luc Mélenchon visé par l'enquête

L'enquête sur les emplois fictifs d'assistants parlementaires à Bruxelles s'étend désormais à la France Insoumise. Le 27 juin, Sophie Montel, l'eurodéputée du Front national, qui avait dénoncé une vingtaine de parlementaires européens susceptibles d’avoir eu recours à des emplois fictifs, aurait ajouté à sa liste le cas de Jean-Luc Mélenchon, selon les informations du Parisien. "Jean-Luc Mélenchon se présente comme un chevalier blanc, toujours prompt à donner des leçons aux autres. (…) Pourquoi la justice ne se pencherait-elle pas sur ses anciennes pratiques au Parlement européen, comme elle le fait pour nous ?", s'interroge Sophie Montel dans les colonnes du quotidien.

Jean-Luc Mélenchon plaide non coupable

Elu à Bruxelles de 2009 à 2017, le leader de la France Insoumise est accusé par l'élue frontiste d'avoir salarié quatre assistants parlementaires dans sa circonscription. Il s'agit de : François Delapierre, Aigline de Vincens de Causans, Laurent Maffeis et Antoine Leaument. Selon Le Parisien, le parquet de Paris a joint début juillet ce signalement à l’enquête préliminaire qu’il a ouverte le 22 mars pour "abus de confiance". Des élus des partis Modem, LR, EELV et PS sont également visés par cette affaire.

De son côté, Jean-Luc Mélenchon plaide non coupable : "Aucun de mes assistants n'a jamais exercé aucune responsabilité politique ni à l'intérieur du parti de gauche, ni pour la France insoumise. Jamais, aucun, de toute la période du Parlement européen. Je ne sais pas pourquoi on me cherche des noises".