Assistants parlementaires du FN : Louis Aliot mis en examen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Choc pour les fans de «Danse avec les stars» et «50' Inside»: Sandrine Quétier quitte TF1!

En savoir plus

L'enquête, qui avait été ouverte en France en 2015 pour des soupçons d'emplois fictifs, vise 17 eurodéputés ou ex-eurodéputés du Front national, dont sa présidente et son père, Jean-Marie Le Pen. Ils auraient payé leurs assistants avec leur enveloppe parlementaires, alors que leurs permanents travaillaient en réalité uniquement pour le parti. La fraude est estimée par le Parlement européen à près de 5 millions d’euros. Les juges cherchent à savoir si le Front national a mis en place un système généralisé pour rémunérer ses permanents avec des crédits européens.

Quelques jours après la mise en examen du FN en tant que personne morale, pour "complicité" et "recel d'abus de confiance", Louis Aliot, ancien eurodéputé et l'un des vice-présidents du parti, a été mis en examen ce vendredi 22 décembre pour "abus de confiance" dans l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants de députés européens du parti d'extrême droite, selon une source judiciaire.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres