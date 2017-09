Assistants parlementaires du FN : Louis Aliot convoqué au pôle financier en vue d'une mise en examen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Louis Aliot est soupçonné d’avoir embauché un assistant parlementaire qui n’aurait en réalité travaillé qu’au siège du FN à Nanterre. Le Parlement européen s'est constitué partie civile dans ce dossier, qui concerne 17 eurodéputés et une quarantaine d'assistants parlementaires. Il évalue son préjudice potentiel à près de cinq millions d'euros.

"Il estime, comme elle, que cette procédure est biaisée et contraire au principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire", précise BFMTV. Son avocat devrait faire valoir une question prioritaire de constitutionnalité dans les prochains jours.

Selon BFMTV, le vice-président du Front national et député Louis Aliot est entendu ce mardi 26 septembre par les juges, au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, en vue d'une mise en examen dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. D'après les informations de BFMTV, le compagnon de Marine Le Pen devrait faire "valoir son droit au silence et ne pas répondre aux questions des magistrats" comme l'avait fait avant lui la présidente du FN, déjà mise en examen dans cette affaire.

