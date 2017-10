L'Assemblée a voté la suppression de l'obligation du tiers payant généralisé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Wozniacki bat Pliskova et se qualifie pour la finale

Ce vote a provoqué la colère de députés de gauche. Adrien Quatennens (la France Insoumise) a ainsi déploré la disparition d'"un des très rares acquis sociaux du quinquennat Hollande" et évoqué "un amendement clientéliste" à l'égard des médecins qui en nombre ne voulaient pas du tiers payant généralisé.

Un mois avant sa mise en oeuvre, l'Assemblée nationale a voté la suppression de l'obligation du tiers payant généralisé au 30 novembre. Dans la nuit de vendredi à samedi, les députés ont achevé l'examen en première lecture du projet de budget de la Sécu. Et un amendement déposé par le gouvernement, et adopté par les (rares) députés présents prévoit que "tout en maintenant l'objectif de la loi de santé (de 2016)", l'obligation de généralisation du tiers payant à l'ensemble de la population est supprimée.

