L'Assemblée nationale veut "dépenser moins pour dépenser mieux"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Sanne Cant décroche son troisième titre européen

Trump dit avoir renvoyé son chef de campagne à cause de "conflits potentiels"

Nîmes. Une mère et ses deux bébés tués dans un accident de la route

Six restaurants cambriolés en une nuit

Le détail d'un premier volet d'économies sera présenté ce mardi, devant le bureau de l'Assemblée national. L'idée est de réduire, pour le moment à la marge, l'impressionnant budget du Palais Bourbon : 1 million d'économies cette année, 10 millions en 2018 et 15 millions par an ensuite sur un budget annuel de 550 millions d'euros.

L'Assemblée nationale va changer. C'est la promesse du député Florian Bachelier, premier questeur LREM, dans une interview au JDD. "Dépenser moins pour dépenser mieux, au-delà d'une philosophie, c'est notre méthode. Dépenser moins, car l'argent public est précieux. Dépenser mieux, parce que les députés doivent vivre avec leur temps" explique-t-il. "Nous devons, d'abord, en finir avec des dépenses injustifiables aux yeux des Français, comme la gratuité de transport à vie dont bénéficiaient les anciens députés, la majoration des retraites des parlementaires ou les avantages des anciens présidents." Il s'agira ainsi de supprimer les avantages des anciens députés et ceux des anciens présidents de l'Assemblée nationale qui pèsent sur les finances.

