L'Assemblée nationale rend hommage à une collaboratrice fauchée à vélo

C’est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès d’une collaboratrice parlementaire dans un accident survenu à proximité de l’Assemblée nationale. Au nom de la Représentation nationale, j'adresse mes condoléances à sa famille, ses collègues et ses proches.

L'accident s'est produit devant l'institution, sur le quai d'Orsay, plus précisément au niveau du pont de la Concorde.

L'Assemblée nationale a tenu à rendre hommage à Armelle Cizeron, une collaboratrice parlementaire. Cette jeune femme, âgée d'une trentaine d'années, a été tuée devant le site de l'Assemblée, lors d'un accident à vélo. De nombreux députés, des collaborateurs parlementaires et le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, ont tenu à lui rendre hommage.

