L'Assemblée Nationale rejette les motions de censure contre le gouvernement

Guillaume Larrivé -coraporteur de la comission d'enquête de l'Assemblée- a décrié les "errements d'un gouvernement nommé par un président qui n'agit pas en chef d'Etat mais en chef de clan", la "pratique dévoyée d'un pouvoir qui se croit au dessus de tout, des règles, du droit" et "reproduit le pire des anciens mondes".

Premier à prendre la parole, Christian Jacob a parlé d'une affaire qui "touche l'Etat et son chef à coeur" et qui laissera des traces profondes.

La seconde - déposée par les trois groupes de gauche- a obtenu 74 votes pour. Ceux des députés socialistes, Insoumis, communistes ainsi que 10 non inscrits, parmis eux les élus du Rassemblement National, Delphine Batho ou encore Eric Diard et Arnaud Viala (tous deux LR).

La première - déposée par LR- a récolté 143 votes alors qu'il en aurait fallut 289 pour voir le gouvernement chuter. Ont voté en sa faveur, les membres du groupe de Christian Jacob, les 17 insoumis, les 14 communistes et également 11 non inscrits telle Marine le Pen.

Pas de grosse surprise ! Les motions de censures portées par les députés LR d'un côté, et les trois groupes de gauche de l'autre (Insoumis, communistes, socialistes) ont été rejetées par l'Assemblée Nationale.

