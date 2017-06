Assemblée nationale : François de Rugy choisi comme candidat au "perchoir" par les députés REM

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

François de Rugby, qui devrait ainsi devenir le quatrième personnage de l'État, avait notamment acquis son expérience lors de son second mandat (2012-2017) d'ancien co-président du groupe écologiste et d'ancien vice-président de l'institution.

Sur 301 votants, l'ex-écologiste a obtenu 153 voix contre 59 pour Sophie Errante, 54 pour Brigitte Bourguignon, autre candidate issue du PS, et 32 pour Philippe Folliot (venu de l'UDI), ont précisé des participants à la réunion à huis clos.

Fondateur du Parti écologiste, et député de Loire-Atlantique, François de Rugy avait été éliminé au premier tour de la primaire de la gauche. Il a été préféré à Sophie Errante, Brigitte Bourguignon et Philippe Folliot, les quatre autres candidats du groupe pour le "Perchoir".

