Assemblée générale de l'ONU : Emmanuel Macron en désaccord avec Donald Trump

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Plus de 500 migrants évacués de Grande-Synthe

Taux du crédit d'impôt énergétique réduit pour portes et fenêtres

Migrants, murs et accord de Paris : les trois phrases à retenir du discours d'Emmanuel Macron devant l'ONU

Syrie: Assad est un "criminel" et devra être jugé

Grand Stade avorté: les communes réclament plus de 50 millions d'euros à la FFR

Un séisme de magnitude 7,1 secoue Mexico et ses alentours

Un autre sujet sur lequel Emmanuel Macron n'était pas en accord avec Donald Trump est celui de l'accord sur le nucléaire iranien. Selon lui, dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien serait "une lourde erreur". "Notre engagement sur la non prolifération a permis d'obtenir un accord solide, robuste, qui permet de vérifier que l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire. Le dénoncer aujourd'hui sans rien proposer d'autre serait une lourde erreur, ne pas le respecter serait irresponsable, parce que c'est un accord utile", a-t-il déclaré, laissant la porte ouverte à des discussions pour prolonger la portée du texte après 2025.

Contrairement à Donald Trump, Emmanuel Macron a abordé le sujet de l'accord de Paris sur le climat. "L'accord de Paris ne sera pas renégocié (...) Nous ne reculerons pas", a lancé Emmanuel Macron, alors que le président des Etats-Unis veut justement sortir de cet accord. "Le détricoter serait détruire un pacte qui n'est pas seulement entre les Etats mais entre les générations", a ajouté le leader d'En Marche !. "II pourra être enrichi, de nouvelles contributions, de nouveaux apports mais nous ne reculerons pas". "La nature nous rappelle à l'ordre", a-t-il plaidé. "Nous sommes tous frappés par l'emballement du climat". "Je respecte la décision des Etats Unis et la porte leur sera toujours ouverte", a-t-il par ailleurs noté.

Puis, Emmanuel Macron a déclaré que la sécurité doit devenir la "première priorité", alors que le "terrorisme a frappé sur tous les continents quelle que soit leur religion". Après avoir évoqué la menace terroriste au Mali, il a parlé des migrants et des réfugiés. "Le migrant est devenu le symbole de notre époque", a-t-il annoncé. Au siège de l'ONU, Emmanuel Macron a également évoqué la crise des Rohingyas, en Birmanie. Il a condamné un "nettoyage ethnique".

"Le peuple syrien a assez souffert", a-t-il déclaré. "Agir pour la paix en Syrie, c'est agir pour le peuple syrien mais aussi pour nous protéger tous". Il a notamment annoncé que la France fera preuve d'une "intransigeance absolue sur l'emploi des armes chimiques" et sur "l'absolue nécessité d'aménager les accès au soin pour tous".

