"L'Assemblée, c'est du flan" déplore le député François Ruffin

"Ce que je vois à l'Assemblée nationale, c'est que c'est du flan". François Ruffin n'est âs du genre à avoir sa langue dans sa poche. Invité de RMC ce mercredi, élu récemment député de la Somme et fondateur du journal engagé Fakir, a livré ses premières impressions sur son nouvel environnement de travail.

"La loi ne se fait pas à l'Assemblée, elle se fait à l'Élysée. Le Parlement est un bureau d'enregistrement des désirs du président avec des députés qui votent en cadence. C'est comme ça que ça se passe", explique François Ruffin.

"Ça ouvre une tribune, mais ce n'est pas là que se fait la loi", relève-t-il encore.

Le parlementaire, qui avait sorti en 2015 le film "Merci, patron!", a également torpillé la politique d'Emmanuel Macron. "Réduction d’impôts pour les riches, et hausse de la CSG. C’est Robin des bois à l’envers. On prend aux pauvres pour donner aux riches. Emmanuel Macron mène une politique de classe. Les mesures qui vont être prises par le gouvernement sur le plan fiscal, comme la suppression de l’ISF pour les actionnaires, va représenter sept milliards d’euros" a-t-il condamné. Il espère, malgré tout, du changement et un "réveil". "On voit la chute vertigineuse de Macron dans les sondages. Il y a quand même des signes qui montrent qu’il peut y avoir un réveil possible" a-t-il indiqué.