Assassinat du Père Hamel : le commanditaire Rachid Kassim aurait été tué

D'après es informations de LCI et BFMTV, le djihadiste Rachid Kassim, l’un des terroristes les plus recherchés de la planète, aurait été tué par un raid de la coalition internationale mercredi 8 février à Mossoul, bastion de l’État islamique dans le nord de l’Irak actuellement assiégé par les troupes de Bagdad et leurs alliés. Une source informée à Paris, contactée par Le Figaro, semble confirmer ces affirmations : "c’est une information très probable. Il aurait été tué il y a deux jours à Mossoul".

Les autorités attendent la confirmation formelle.

Le djihadiste Rachid Kassim, originaire de Roanne, dans la Loire, et âgé de 29 ans, était devenu une cible prioritaire pour la France et les Etats-Unis en tant que recruteur de djihadistes sur les internet. Selon les enquêteurs, il a téléguidé, de manière plus ou moins décisive, les attaques de Magnanville (Yvelines), où Larossi Abballa a tué un policier et sa compagne le 13 juin, de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), où Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean ont tué le père Hamel le 26 juillet, ainsi que le commando de femmes démantelé cette semaine.

