Assassinat de JFK : Washington met en ligne des milliers de documents... mais pas les plus "sensibles"

L’attente durait depuis plus d’un demi-siècle. Jeudi, l'administration Trump a publié sur le site des Archives nationales américaines près de 3.000 dossiers secrets sur l'assassinat du président américain John F. Kennedy. 2.891 plus exactement, et non 3.100 comme prévu initialement : la divulgation de certains documents - jugés comme trop sensibles – a été repoussée de six mois. "Je n'ai pas d'autre choix, aujourd'hui, que d'accepter qu'on les étudie plutôt que de permettre une atteinte potentiellement irréversible à la sécurité de notre nation" a indiqué Donald Trump dans un communiqué. Le président américain a dû faire marche arrière sous la pression de la CIA et du FBI.

Ce report pourrait bien donner du grain à moudre aux partisans de la théorie du complot. Car la position officielle - "JFK" a été tué le 22 novembre 1963 à Dallas par l'ancien Marine tireur d'élite Lee Harvey Oswald, qui a agi seul – laisse sceptique nombre de personnes à travers le monde. L’URSS, Cuba, la mafia et même le vice-président Lyndon B. Johnson : beaucoup sont pointés du doigt, tout comme le rôle de la CIA. Cependant, selon le juge fédéral américain Jack Tunheim, qui a travaillé sur la mort de président américain, il reste peu de zones d'ombre dans l'enquête. "Ceux qui espèrent des révélations explosives vont être déçus" a-t-il assuré.