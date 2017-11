Assassinat de JFK : pas de liens entre Oswald et la CIA

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Risques d'orages violents et inondations dans le Gard et l'Hérault samedi soir

VIDEO. Des milliers d'Iraniens manifestent à Téhéran contre Trump et les Etats-Unis

Krajinovic sort Isner et va en finale

Les fameux documents déclassifiés par la Maison blanche, sur l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy livrent leurs premiers secrets. Selon le Guardian, ils jugent "totalement infondée" l'hypothèse de liens entre la CIA et le tueur Lee Harvey Oswald. Le mémo, daté de 1975, souligne qu'une recherche approfondie a été lancée pour déterminer si l'assassin appartenait à une organisation gouvernementale, sans résultats.

