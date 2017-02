Assassinat du demi-frère de Kim Jong-un : une des suspectes pensait participer à "une caméra cachée"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

"Le geste a été répété trois ou quatre fois et on leur a donné quelques dollars pour cela. Nous supposons que pour la dernière cible, Kim Jong-Nam, des substances dangereuses se trouvaient dans le vaporisateur", a-t-il expliqué. "Elle ne s'est pas rendu compte qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat." Cette Indonésienne de 25 ans a été interpellée jeudi dernier.

D'après Tito Karnavian, chef de la police indonésienne, des inconnus lui auraient fait croire qu'elle participait à une "caméra cachée", dont le but était d'asperger le visage d'une personne avec un liquide inoffensif.

Siti Aishah, masseuse dans un spa et l'une des deux jeunes femmes suspectées d'avoir lancé la poison au visage de Kim Jong-Nam, a expliqué aux enquêteurs qu'elle croyait participer à une émission de télévision, rapporte L'Express.

