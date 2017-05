L'arrivée d'une ex-lobbyiste du vin à l'Elysée provoque une levée de boucliers

Audrey Bourolleau. Un nom qui fait déjà des remous. Nommée au poste de conseillère agriculture d'Emmanuel Macron, la jeune femme a fait bondir les associations de prévention contre l'alcool puisqu'elle était, jusqu'à cette nomination, déléguée générale depuis 2012 de Vin & Société, un lobby en faveur du vin et des exploitations viticoles. "Même si elle a démissionné de son association, les risques de conflits d'intérêts dans ses nouvelles fonctions ne peuvent être écartés. En vertu de la définition issue de la loi sur la transparence de la vie publique, l’apparence du conflit suffit en effet à le caractériser" estiment 17 associations et acteurs de santé publique dans un communiqué.

"Loin de se préoccuper uniquement de son cœur de métier (production, commercialisation et vente), la filière alcool essaie de se substituer aux acteurs de santé et revendique sa légitimité à être un acteur de prévention. Ce faisant, elle délégitime les associations et professionnels de santé en proposant une politique de prévention « allégée » qui n’hésite pas à détourner les messages de prévention" souligne ainsi le communiqué. Pour le moment, l'Elysée n'a pas réagi.