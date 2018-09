Arrestation d'un homme qui est entré en voiture sur les pistes de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Vols interrompus et terminal en cours d'évacuation pic.twitter.com/AXabsjoDYH

🔴 Un individu en voiture s’est introduit sur les pistes de l’aéroport de #Lyon ! Course poursuite avec les forces de l’ordre! #lyonaeroport @BFMTV @CNEWS @TF1 pic.twitter.com/ED2BXhFmOB

Selon la préfecture, le conducteur du véhicule avait précédemment défoncé une barrière de l'aéroport d'aviation d'affaires de Bron, à l'est de Lyon. Il a finalement fait demi-tour. La préfecture explique ne privilégier aucune piste à ce stade.

L'individu a depuis été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie des transports aériens. Ses motivations et les raisons de son geste ne sont pas encore connues.

Un hélicoptère a même été déployé par la police. Le conducteur a ensuite pris la fuite à pied. Les forces de l'ordre ont finalement été en mesure d'interpeller le suspect quelques instants plus tard.

Le véhicule a été poursuivi par des dizaines de voitures de police et de gendarmerie.

Vers 10h30, cette voiture folle s'est introduite à contresens sur l'autoroute A46 sud, provoquant différents accidents. Le conducteur a forcé une barrière de péage et a ensuite enfoncé un portail en bordure de piste pour pénétrer dans l'enceinte de l'aéroport Saint-Exupéry.

Un homme en voiture a été arrêté ce lundi 10 septembre par les forces de l'ordre sur les pistes de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, après une folle course poursuite. Selon les premiers éléments transmis par la préfecture du Rhône, aucun blessé n'est à déplorer.

