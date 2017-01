Arnaud Montebourg : "Je suis un candidat proposant plutôt qu'opposant"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Interrogé sur un possible bon score de Benoît Hamon, il clame : "Je lui souhaite de réussir! Bonne chance! Benoît Hamon est d'abord un ami, nous avons quitté le gouvernement ensemble. Nous avons un point commun: nous sommes opposés à la politique d'austérité du gouvernement Valls". Arnaud Montebourg n’a pas hésité cependant à affirmer ses divergences avec l’ancien ministre de l’Education, notamment sur le revenu universel, plaidé par Hamon. "Je suis un peu comme Victor Hugo qui exaltait le travail fier. Je crois à la société du travail, parce que c'est l'outil de la dignité du citoyen" a jugé Arnaud Montebourg. Je comprends parfaitement la proposition de Benoît Hamon, il y a des éléments positifs dans ce qu'il propose, mais ce n'est pas un modèle de société".

Concernant cette mesure, qui coûterait six milliards d'euros, il indique que "le gain serait de 102 euros par mois pour une personne qui est au Smic".

"La première des décisions que je voudrai prendre, c'est d'abord de diminuer la CSG sur tous les salariés qui sont en situation d'être entre 1 Smic et 1,3 Smic, c'est-à-dire jusqu'à 1.500 euros net", annonce l’ancien ministre de l’Economie qui souhaite s’occuper "des gens n'ayant que leur travail pour vivre.

